Саша Боровик: Лишая нас гражданства, Порошенко лишает гражданства всех украинцев

Бывший советник экс- главы Одесской ОГА прокомментировал решение президента о лишении Саакашвили украинского гражданства.

Президент Украины Петр Порошенко не решился бы на лишение гражданства экс- главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили, если бы общество не "проглотило" его аналогичные решения. Об этом в комментарии "КП в Украине" сказал экс- советник Саакашвили Саша Боровик, которого в мае этого года также лишили украинского гражданства.

- Это еще один недемократический шаг президента и его Администрации. Общество проглотило, когда президент это сделал раньше. И ему позволили идти дальше - что именно Порошенко и сделал. Точно по такому же сценарию - запускается слух от ляшковцев, проверяется реакция общества. Сам человек узнает все из прессы, пребывая за границей. Потом все буксуется в судах, - заявил Боровик.

По его мнению, власть в Украине "захватили олигархи и бандиты".

- Сегодня они решают, кто является гражданином. Но лишая нас гражданства, они в первую очередь лишают гражданства всех украинцев, - добавил бывший советник Саакашвили.

Битву за свое украинское гражданство Боровик продолжает в судах. 26 июля его иск о незаконности указа президента Порошенко должен был быть рассмотрен в Высшем Админсуде.

- Вчера во второй раз перенесли заседание по моему вопросу. Судьи просто не пришли - и не сообщили когда будет заседание. Это свидетельствует о том, что сегодня Украина, к сожалению, является не демократическим государством, а авторитарным, - рассказал Боровик. На сегодняшний день, как признался Боровик, он пользуется паспортом гражданина ЕС.

С Саакашвили по поводу лишения того гражданства не общался.

- Я думаю, он пребывает в шоке от всего этого, - резюмировал Боровик.

26 июля стало известно, что президент Петр Порошенко лишил гражданства экс- главу Одесской ОГА Михаила Саакашвили. Основанием для подписания указа стала анкета на получение Саакашвили украинского гражданства, в которой он указал недостоверные данные.