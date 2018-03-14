Савченко анонсирует брифинг возле киевского управления СБУ

Пресс-служба народного депутата Надежды Савченко анонсировала на четверг, 15 марта, ее брифинг в Киеве.

Анонс обнародован на странице Савченко в Facebook.

"15.03.2018 г. в 10:30 состоится брифинг председателя ПП "Общественно- политическая платформа Надежды Савченко", народного депутата Надежды Савченко. Адрес проведения: г. Киев, проул. Аскольдов, 3а", - говорится в сообщении.

Стоит заметить, что по этому адресу расположено Главное управление СБУ в г. Киеве и Киевской области.

Ранее генпрокурор Юрий Луценко заявил, что в случае неявки Надежды Савченко на допрос в СБУ 15 марта он вынужден будет дать постановление относительно снятия с нее депутатской неприкосновенности для привлечения к уголовной ответственности. Он также сказал, что по имеющейся информации, Савченко может находиться в Испании.

Как сообщалось, Служба безопасности Украины направила народному депутату Надежде Савченко вызовы на допрос на 13 и 15 марта в деле Владимира Рубана. В СБУ ее ждут 15 марта в 11:00.

В свою очередь Савченко заявила, что будет находиться с рабочей поездкой в Страсбурге до 16 марта. Она также сообщила, что не получала официальную повестку о вызове на допрос.

Рубан был задержан утром 8 марта во время пересечения линии разграничения на Донбассе в контрольном пункте въезда и выезда "Майорск" во время попытки ввезти из временно оккупированной территории арсенал оружия, спрятанный среди мебели.

Судья Шевченковского райсуда 9 марта во время заседания об избрании меры пресечения Рубану сообщил, что его подозревают, в частности, в подготовке покушения на Президента Петра Порошенко, министра внутренних дел Арсена Авакова, экс-премьер-министра Арсения Яценюка и секретаря СНБО Александра Турчинова. Читайте также: Луценко: Савченко может находиться в Испании

Суд 9 марта избрал Рубану меру пресечения в виде содержания под стражей 2 месяца без права внесения залога.

Рубан в 2015-2016 годах выполнял функции переговорщика относительно освобождения пленных, которых содержат на территории оккупированной Донецкой области и Луганщины.

27 февраля 2017 года СБУ упразднила ему разрешение на пересечение линии столкновения на Донбассе. Такой запрет СБУ ввела после того, как он и народный депутат Надежда Савченко прибыли в оккупированный Донецк.