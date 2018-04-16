Савченко и Рубан отказываются от дачи показаний, - СБУ

Следствие проводит 13 экспертных исследований оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, видео- и аудиоматериалов, выступлений и публичных призывов

Народный депутат Надежда Савченко и глава Центра освобождения пленных Владимир Рубан, которых подозревают в подготовке терактов и свержения государственной власти в Украине, отказываются от дачи показаний следствию, пользуясь своими процессуальными правами. Об этом сообщили в пресс-службе Службе безопасности Украины на своей странице в Facebook.

"В настоящее время фигуранты дела, пользуясь своими процессуальными правами, отказываются от дачи показаний следствию. Сейчас следствием среди прочего назначено и проводится тринадцать экспертных исследований оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, видео- и аудиоматериалов, выступлений и публичных призывов, в том числе комиссионная судебно-психологическая экспертиза по проверке правдивости показаний Надежды Савченко", - говорится в сообщении.

Кроме этого, отмечают в СБУ, проведены допросы свидетелей, осуществляется обзор и анализ документов и предметов, изъятых по месту жительства и работы Рубана и Савченко, проверяется причастность к преступлениям, в которых их подозревают, других лиц.

"Органами предварительного расследования и прокуратуры с учетом сложности уголовного производства, объема и специфики процессуальных действий в нем, а также поведения участников уголовного судопроизводства, планируется окончание предварительного расследования в разумные сжатые сроки", - сказано в сообщении.

Напомним, 23 марта суд избрал Надежде Савченко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца без права внесения залога. Во время избрания меры пресечения нардеп объявила голодовку с 24 марта. Ее сестра Вера сообщила, что после объявления голодовки состояние здоровья Савченко ухудшилось.

Отметим, что Савченко доставляли в больницу для обследования ее состояния. Днем 16 апреля сообщалось, что Савченко снова голодает, а проверку на полиграфе перенесли на вторник, 17 апреля.

Народного депутата Надежду Савченко подозревают в подготовке терактов в Верховной Раде и правительственном квартале Киева. Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что имеет все доказательства того, что Савченко планировала вооруженный государственный переворот, который привел бы к массовым жертвам среди мирного населения. В частности, по данным ГПУ, планировался обстрел Киева из гранатомета. Кроме того, ее подозревают в совместной с задержанным ранее Владимиром Рубаном подготовке покушения на президента Украины Петра Порошенко. Рубана задержали 8 марта на линии разграничения на Донбассе. Он перевозил крупную партию оружия. На следующий день киевский суд арестовал его на 60 суток без права внесения залога.