Савченко исключили из Комитета нацбезопасности

Сегодня, 18 января, Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны принял решение исключить народного депутата Надежду Савченко из состава комитета с целью недопущения разглашения секретной информации.

"В соответствии с целью прекратить работу народного депутата Савченко в рядах нашего комитета, комитет с целью недопущения разглашения информации, которая относится к государственной тайне, несмотря на то, что член комитета должен принимать участие в заседаниях, где рассматриваются вопросы, связанные с государственной тайной, я прошу поддержать это постановление и принять его в целом", - зачитал постановление о членстве Савченко народный депутат Андрей Тетерук.

Также Комитет принял решение обратиться к Генеральной прокуратуре Украины с просьбой дать оценку относительно того, есть ли в действиях Надежды Савченко нарушения закона о борьбе с терроризмом и признаки государственной измены, передает " Сегодня.ua ".

Также член комитета, народный депутат фракции "Блок Петра Порошенко" Иван Винник заявил, что в действиях его коллеги есть признаки государственной измены. При этом он не стал называть фамилию народного депутата, однако сделал такое заявление в ходе обсуждения информации СБУ относительно действий Савченко.

"Хотел бы обратиться к представителям СБУ... сделать заявление о совершении уголовного правонарушения по факту совершения умышленных действий во вред территориальной целостности, суверенитету, экономической, национальной безопасности Украины с предварительной квалификацией ст.111 "Государственная измена"... Умышленно не называю фамилию, ведь народный депутат не может быть привлечен к уголовной ответственности без согласия Верховной Рады. Но производство вы обязаны зарегистрировать", - сказал Винник.

Напомним, 17 января Надежда Савченко заявила, что Киеву для возвращения под контроль неподконтрольной части Донбасса необходимо признать присоединение Крыма к РФ. Правда, на следующий день она пояснила, что, говоря о "российском" Крыме, она не имела в виду сдачу полуострова в обмен на Донбасс.

Интернет-газета "Жизнь"

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