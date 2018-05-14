Савченко: Мне оружие давал Парубий

Внефракционный нардеп Надежда Савченко посоветовала уточнять у спикера парламента Андрея Парубия вопросы об оружии. Так она ответила на просьбу прокомментировать сообщения правоохранителей о том, что оружие для планируемых терактов ей передавали российские офицеры.

Внефракционный депутат Верховной Рады Надежда Савченко заявила после заседания Шевченковского районного суда Киева 14 мая, что оружие ей передавал спикер парламента Украины Андрей Парубий, передает корреспондент "ГОРДОН".

На просьбу прокомментировать заявление генерального прокурора Украины Юрия Луценко о том, что оружие для планируемых терактов ей передавали российские офицеры, Савченко ответила: "Мне оружие давал Парубий".

"Спросите у него, если у вас есть подобные вопросы", - добавила Савченко.

Присутствующие встретили слова нардепа смехом, после этого она удалилась из зала заседаний.

Шевченковский районный суд Киева перенес заседание по продлению меры пресечения Савченко на 15 мая.

22 марта Верховная Рада лишила Савченко неприкосновенности и дала разрешение на задержание и арест нардепа. 23 марта суд арестовал ее до 20 мая без права залога.

Савченко подозревают в подготовке террористического акта, сговоре с целью насильственного свержения конституционного строя, подготовке к посягательству на жизнь государственных деятелей.

Луценко отмечал, что Савченко и глава "Офицерского корпуса" Владимир Рубан, которого суд арестовал 9 марта, планировали "широкомасштабные террористические атаки" в центре Киева. Для этих целей они якобы договорились о поставках оружия с главарем боевиков "ДНР" Александром Захарченко.

11 мая генпрокурор заявил, что правоохранители установили личности российских полковников, которые передавали оружие нардепу для совершения терактов в Киеве. Служба безопасности Украины сейчас проверяет причастность российских военнослужащих к передаче оружия Рубану и Савченко, говорил 12 мая глава СБУ Василий Грицак.