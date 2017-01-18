Савченко: Мое исключение из комитета не лишает меня доступа к гостайне

Мое исключение из комитета не лишает меня доступу к государственной тайне. Об этом в ходе своей пресс-конференции, которую транслировал телеканал "112 Украина", сказала народный депутат Украины Надежда Савченко.

"Все заявления будут согласно действующего законодательства, так как на данный момент нет оснований для этого. И это вовсе не лишает народного депутата к доступу к государственной тайне, как это сейчас пытался подать Пашинский, рассказывая, что он будет делать комитеты такими закрытыми и скрытыми, чтобы только те, кого он туда пустит, имели к этому доступ. Ну, заявление само по себе уже незаконно", - говорит Савченко.

Ранее комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности поддержал исключение народного депутата Надежды Савченко.

Напомним, нардеп Надежда Савченко в декабре 2016 года провела в Минске тайную встречу с руководителями так называемых "ЛНР" и "ДНР". Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что эта встреча не была согласована.

А 10 января Савченко опубликовала списки пленных на Донбассе и в РФ украинцев, а также лиц, запрашиваемых боевиками "ЛДНР". В СБУ выступали против публикации списков и обещали провести с Савченко разъяснительную работу.

В связи с этим возник вопрос о пребывании Надежды Савченко в комитете ВРУ по нацбезопасности и обороны. После решения комитета, вопрос об исключении Савченко будет вынесено в сессионный зал парламента.