Савченко на суде потребовала отвода прокурора

Судьи не удовлетворили ходатайство народного депутата Надежды Савченко

Надежда Савченко

В Апелляционном суде Киева началось заседание по рассмотрению ходатайства защиты народного депутата Надежды Савченко об изменении меры пресечения, передает корреспондент LIGA.net.

Савченко заявила отвод военному прокурору прокурору Александру Климовичу. Основанием для отвода, по словам Савченко, является высказывание прокурора на прошлом заседании о том, что россияне Ерофеев и Александров лучше Савченко и других украинских военнослужащих, поскольку, вернувшись в Россию, не стали бунтовать против власти.

Климович отметил, что в своем выступлении не упоминал украинских военнослужащих и говорил только о тех, кто, вернувшись из плена, планирует теракты в своей стране.

Судьи не удовлетворили ходатайство Савченко.

22 марта 2018 года Верховная Рада разрешила ГПУ привлечь к уголовной ответственности, задержать и арестовать Савченко. Депутату инкриминируют подготовку к захвату власти группой лиц по предварительному сговору, создание террористической группы, незаконное обращение с оружием и боеприпасами, планирование теракта и покушения на государственных деятелей.

23 марта Шевченковский райсуд Киева арестовал Савченко на два месяца без права залога.