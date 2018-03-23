Савченко на суде заявила о глубоком пренебрежении к президенту, правительству и нардепам

Нардеп Надежда Савченко во время судебного заседания по избранию ей меры пресечения заявила, что дело против нее является политически мотивированным. Трансляцию вел телеканал "112 Украина".

По ее словам, среди всех обвинений прокуратуры правдой является только ее пренебрежение к высшему руководству Украины и неудовлетворенность социальным положением.

"Я не собиралась запугивать украинское общество", - подчеркнула нардеп

Напомним, 22 марта Савченко лишили депутатской неприкосновенности. Депутаты также разрешили ее задержание и арест.

После этого генпрокурор Юрий Луценко подписал и объявил подозрение Савченко в присутствии адвоката, она была задержана и провела ночь в СИЗО СБУ.

Надежду Савченко подозревают в подготовке терактов в сессионном зале Верховной Рады. По словам Луценко, следствие имеет доказательства того, что она планировала уничтожить боевыми гранатами две ложи, а с помощью автоматов добивать тех, кто выживет. Также генпрокурор сообщил, что Савченко с Рубаном собирались обстрелять кортеж президента Петра Порошенко из винтовки "Топаз", которую произвели в "ДНР".

Сама же Савченко заявляет, что планировала всего лишь "политическую провокацию".