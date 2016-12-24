Савченко: Народ чувствует, что нынешняя власть не менее преступна, чем прошлая

Народный депутат Украины Надежда Савченко предположила, что действующая украинская власть "не менее преступна, чем предыдущая".

Об этом она заявила в эфире телеканала "112 Украина".

"Европейские дипломаты, включая ПАСЕ, общались с преступной властью Януковича и усиливали его власть. Сейчас они усиливают власть нынешнего президента. Но если народ чувствует на себе, что нынешняя власть не менее преступна, чем предыдущая, то стоит ли усиливать такого президента? Что было бы, если бы мы поддерживали Януковича? Мы бы еще терпели два года? Что будет, если будем терпеть это сейчас?" - сказала Савченко.

Она считает, что народ не должен делегировать кому-либо свою власть.

"Я уже начинаю понимать, что народ прав. У нас в Конституции записано, что народ - это власть. И нечего делегировать кому-то свои полномочия, потому что делегаты оказываются недостойными", - добавила Савченко.