Савченко назвала опубликованные списки пленных некорректными

Списки пленных, которые были недавно опубликованные, сейчас являются уже некорректными. Об этом заявила народный депутат Украины Надежда Савченко в эфире телеканала "112 Украина".

"Списки должны быть дополненными, они не являются на данный момент корректными, так как информация собиралась в течение 9 месяцев, она в основном уже устарела. Ее нужно проверять и всем миром собрать это будет гораздо легче", - сообщила Савченко.

Она также пообещала предоставить запросы в соответствующие силовые структуры с целью узнать, ведется ли в каждом подразделении и соответствующей силовой структуре список потерь.

"И какими они считаются - без вести пропавшими или погибшими, сколько из них получили ранения. Далее я дам запросы и буду сотрудничать, и до того сотрудничала, с Красным Крестом. У них есть свой устав, они по своему уставу информацию не разглашают, но они приобщают мою информацию, и они так же все делают для того, чтобы люди были обменены, так же с ОБСЕ", - добавила Савченко. Публикация списков пленных заставила государство работать над их освобождением

Нардеп считает, что списки пленных должны были быть предоставлены всем мировым политикам, и в первую очередь "нормандской четверке".

"В дальнейшем, действительно, эти списки должен был президент Украины послать всем президентам, их нужно было распространить среди мировых политиков и сказать, что это те люди, поименно, которые идут по обмену в минских договоренностях, в первую очередь, эти списки должны быть направлены "нормандской четверке ", и почему Россия до сих пор не выполнила эти условия. Списки не являются точными на данный момент, но они будут уточняться", - сообщила она.

Кроме этого, Савченко считает, что публикация списков пленных заставила государство работать над освобождением украинцев из плена.

"Все службы, которые поддерживают или подчинены президенту, они не могут говорить о моих действиях хорошо, они всегда будут критиковать. Но, по крайней мере, это смешивает людей говорить, это заставляет людей работать", - добавила Савченко.

Напомним, ДНР допускает затягивание обмена пленными в связи с публикацией списков Савченко.