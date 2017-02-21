Савченко назвала "план Артеменко" смешным заявлением: Но выход из ситуации нужно искать

Народный депутат Надежда Савченко прокомментировала информацию о т. н. плане снятия санкций с РФ и "аренде Крыма" авторства нардепа Андрея Артеменко. Трансляцию общения Савченко с журналистами в кулуарах парламента вел телеканал "112 Украина".

"Я отношусь к этому как к смешному заявления, я не отследила, но читаю из СМИ, как это все разносится, оно всегда может быть искаженным. Можно делать разные заявления, но выход из этой ситуации надо искать, потому что у нас есть оккупированные территории, враг их отдавать не хочет, нам их сдавать невозможно. Нужно искать реальные решения а не просто делать дурацкие заявления", - отметила нардеп.

Отметим, вчера, 20 февраля, лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко заявил, что Андрей Артеменко исключен из фракции РПЛ.

Напомним, нардеп от "Радикальной партии" Андрей Артеменко утверждает, что передал экс-советнику Трампа Флинну план по урегулированию ситуации в Украине. План предусматривает, в частности, вынос на референдум вопроса передачи Крыма в аренду России, установление контроля Украины над неконтролируемой частью границы на востоке, создание фонда восстановления Донбасса и впоследствии – снятие санкций с РФ.

Кроме того, Артеменко якобы предоставил доказательства коррупционной деятельности президента Петра Порошенко, которые включали названия компаний и номера банковских переводов. По его мнению, это должно помочь сместить Порошенко с поста и привести к власти в Киеве новое правительство, не так враждебно настроенное по отношению к России.