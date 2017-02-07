Савченко назвала причины прекращения сотрудничества с "РУНОЙ"

В некоторых направлениях мы немного расходимся с общественной платформой РУНА, но так расходятся все во всех организациях. Об этом в комментарии InfoResist сказала народный депутат Надежда Савченко.

"Мы говорили о том, что это должна быть платформа общественных организаций. РУНА - это как раз одна из таких организаций. Она была зарегистрирована Назаром Мухачевым и его казацким сообществом. Мы делали презентацию на основе именно такой организации. Следующая презентация будет на основе другой организации и будут люди из других организаций понимающие, что такое платформа. И никаких проблем я не вижу. Главное это идея. Идея была о том, как изменить саму структуру. РУНА к этому присоединилась в своих направлениях - прежде всего просветительства, общественного университета. И это хорошо, когда каждая общественная организация будет делать все для того, чтобы всем стало более понятно, что и как нам нужно изменить в стране. Потому что нынешняя система власти централизует все в своих руках и просто не дает жизни. Нам нужно правильно сформировать систему местного самоуправления, написать под это блок законов, изменить Конституцию, большей частью написанную еще по советским шаблонам", - заявила Савченко.

Как отмечает нардеп, "у РУНЫ есть узкое восприятие идеологических отличий".

"Они говорят о поднятии казачества, о народном трибунале. То есть некоторые пункты мы видим по-разному, но то, что нужно поменять систему взаимоотношений власти и народа понимают все. Да и вообще у каждой организации в платформе есть свое видение. Кто-то видит прокуратуру по- своему, кто-то судебную систему по-своему, кто-то культуру и образование. Но все это второстепенные пункты. Да, в некоторых направлениях мы немного расходимся, но так расходятся все во всех организациях. Главное искать то, что нас объединяет", - рассказала политик.

"Других идеологических расхождений, кроме как жизнь украинского народа у меня нет. Я тоже вижу Украину свободной, суверенной, но более децентрализированной и с территориальным самоуправлением. Я вижу Украину счастливой, я вижу окончание войны, я не вижу в будущем любовной близости с нашим врагом и это надолго. А то, что хотят увидеть другие журналисты и выкрутить другие идеологические расхождения, то пусть ищут. Они много пишут", - добавила Савченко.

Алексей Лакут

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