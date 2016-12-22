Савченко назвала Захарченко и Плотницкого умными и уставшими от войны людьми

Депутат Верховной Рады Надежда Савченко, которая находится в командировке в Германию, рассказала немцам о своей встрече с главарями боевиков Александром Захарченко и Игорем Плотницким.

Выступая на пресс-конференции в Берлине, она назвала их умными людьми, которые устали от войны.

"Я увидела людей в первую очередь. Причем людей замученных, которые так же устали от войны; которые так же жалеют, что война есть; которые затравлены и из-за этого злые; которые прекрасно понимают, что обманулись в своих надеждах на Россию. Я встретила там умных людей, которые очень трезво оценивают ситуацию", - сказала она.

"Они не хотят продолжения войны. Точно так же, как не хочу продолжения войны я. Просто не все можно остановить в один момент", - заявила депутат.

Напомним, что за свою тайную встречу с Захарченка и Плотницким Савченко лишилась места в делегации Украины в ПАСЕ.