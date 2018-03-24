Савченко не ест с вечера 23 марта и жалуется на видеонаблюдение - Секретариат Омбудсмена

Работники Секретариата Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека (Омбудсмена) Людмилы Денисовой ознакомились с материалами из личного дела народного депутата Надежды Савченко и встретились с ней. Об этом сообщает официальный сайт Омбудсмена.

"Надежда Савченко сообщила, что объявила голодовку, последний раз она поела вечером 23 марта. На данный момент жалоб на здоровье с ее стороны нет. Ее просьба о горячей воде, душе удовлетворена. Также разъяснено о ее праве свободно выбирать врача по мере необходимости", - говорится в сообщении.

Сообщается также, что Надежда Савченко выразила работникам Секретариата Омбудсмена замечания об осуществлении видеонаблюдения и тонированных окнах в камере.

"Ее замечания проверили, грубых нарушений прав и свобод обнаружено не было", - указывается в сообщении.

В сообщении напоминается, что Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова "осуществляет личный контроль за соблюдением конституционных прав Надежды Савченко".