Савченко не против сдавать оружие при входе в Раду

Нардеп Надежда Савченко готова сдавать оружие при входе в Раду, если там будет официально введена сейфовая система

"Я готова показывать содержимое сумочки службе охраны каждый раз. У меня нет запрещенных предметов. А оружие есть практически у каждого народного депутата. Впрочем, если в Раде будет введена сейфовая система, где народные депутаты смогут составлять свое оружие, я буду выполнять закон", - сказала Савченко, сообщает "ДС".

Она также уточнила, что имеет наградной пистолет от председателя Верховной Рады Андрея Парубия, а вот наличие гранат в сумке возразила.

Напомним, парламентский комитет должен рассмотреть вопрос снятия неприкосновенности с Савченко 21 марта.

Как сообщала "ДС", 15 марта генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Надежда Савченко готовила теракт в здании Верховной Рады. Он также подал в парламент представление на привлечение к ответственности, задержание и арест Савченко.Верховная Рада исключила нардепа Надежду Савченко из состава парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны. "За" проголосовал 261 депутат.