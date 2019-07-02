Савченко не явилась на заседание суда, заявив, что занята агитацией

Суд не смог избрать меру пресечения народному депутату Надежде Савченко, обвиняемой в подготовке теракта, потому что она вместо судебного заседания поехала проводить предвыборную агитацию.

Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

"Во вторник, 2 июля 2019 г., коллегией судей в очередной раз отложено проведение подготовительного заседания, на этот раз в связи с отсутствием обвиняемого народного депутата Украины С., которая вместо обязательной явки в суд отправилась для проведения предвыборной агитации в Донецкую область" , - говорится в сообщении.

В ГПУ отметили, что суд "по непонятным мотивам" признал причину неявки Савченко уважительной.

Суд отказался рассматривать ходатайство о применении меры пресечения и назначил следующее судебное заседание на 27 августа 2019.

"Таким образом, ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей, представленные стороной обвинения еще 07.05.2019, останутся безосновательно нерассмотренными судом уже более трех месяцев", - подчеркнули в ГПУ.

Напомним, Надежда Савченко находилась под стражей с конца марта 2018 года. 22 марта Верховная Рада Украины дала согласие на привлечение ее к уголовной ответственности, задержание и арест.

Надежде Савченко инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти); ч. 1 ст. 14 (подготовка к преступлению), ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору), ст. 112 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля) ч. 3 ст. 258 (террористический акт); ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Украинские правоохранители подозревают ее и главу организации "Офицерский корпус" Владимира Рубана в подготовке терактов: в частности, вооруженных нападений на высших должностных лиц государства.

По версии следствия, Рубан и Савченко, среди прочего, планировали с использованием оружия и взрывных устройств осуществить вооруженное нападение на жилье государственных деятелей с целью их убийства, а также устроить теракты в центре Киева.

Владимира Рубана подозревают в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 258 ("Террористический акт"), ч. 1 ст. 263 ("Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами") Уголовного кодекса Украины.

16 апреля Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что освобождение из-под стражи нардепа Надежды Савченко и главы "Офицерского корпуса" Владимира Рубана не означает, что с них сняты обвинения.

16 апреля в Генеральной прокуратуре Украины обнародовали хронологию затягивания рассмотрения в судах дела нардепа Надежды Савченко и главы "Офицерского корпуса" Владимира Рубана, которые подозреваются в подготовке терактов в Киеве.

23 апреля народный депутат Надежда Савченко пришла на работу в Парламент.

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