Савченко обнародовала обновленные списки пленных и пропавших без вести

Внефракционный народный депутат Надежда Савченко на своей странице в Facebook обнародовала очередные обновленные списки пленных и пропавших без вести украинцев, а также плененных украинской стороной россиян и боевиков, имена которых запрашивают "ДНР" и "ЛНР".

"Обновленные списки за 22 января 2017 года. С дополнительной информацией. Для всех, кто обращается: если вы хотите, чтобы удалось установить возможное местонахождение, или выяснить, что случилось с вашими родными, предоставляйте более полную информацию для того, чтобы можно было сориентироваться, на какой стороне их искать", - пишет Савченко.

В общем в списках обнародованы имена 1195 человек.

При этом она добавила, что еще "есть списки Есть еще списки 2284 человек пропавших без вести, которые уточняются запросами в соответствующие органы".

Как сообщал MIGnews.com.uа, 18 января 8 из 12 членов Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны порголосовали за исключение Савченко из состава Комитета. Сама Савченко заявила, что это постановление является незаконным.