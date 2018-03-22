Савченко обращалась к офицерам ВСУ с просьбой подготовки терактов, - Луценко

Народный депутат Надежда Савченко обращалась к офицерам Вооруженных сил Украины с просьбой подготовки терактов против высшего руководства страны. Об этом генеральный прокурор Юрий Луценко заявил во время заседания Регламентного комитета Верховной Рады, где рассматривается вопрос о привлечении Савченко к уголовной ответственности.

"В течение лета-осени 2017 года Рубан и народный депутат Савченко подыскивали соучастников и исполнителей террористического акта. Лично народный депутат Савченко обращалась с таким предложением к отдельным офицерам разных частей ВСУ. Летом 2017 года народный депутат Украины Савченко обратилась с таким предложением к офицерам 8 полка специального назначения ВСУ, которые дислоцируются в Харькове, а на момент контакта с народным депутатом Украины находились в зоне АТО. Офицеры Березень, Захарченков, Лещ, Кот получили лично от нее (Савченко) предложение совершать террористические акты для уничтожения высшего руководства украинского государства, захват административных зданий, создание хаоса, свержения конституционного строя и захвата власти", - сказал он.

Напомним, 15 марта генпрокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду три представления на нардепа Надежду Савченко. Савченко подозревают в подготовке терактов в сессионном зале Верховной Рады. По словам Юрия Луценко, следствие имеет доказательства того, что она планировала уничтожить боевыми гранатами две ложи, а с помощью автоматов добивать тех, кто выживет.