Савченко объяснила, почему не будет свидетельствовать по делу Рубана

Народный депутат Украины Надежда Савченко не будет свидетельствовать по делу задержанного главы Центра освобождения пленных Владимира Рубана, поскольку с 12 по 16 марта находится с рабочей поездкой в Страсбурге. Об этом политик проинформировала главу Службы безопасности Украины Василия Грицака в официальном письме, которое также обнародовала на своей странице в Facebook.

По словам нардепа, эту командировку она оформила в соответствии с процедурой, поэтому сотрудники СБУ должны были знать о ее отъезде.

"Об указанном выезде я предоставила официальное сообщение в Первый отдел аппарата Верховной Рады Украины, в установленный законом способ. Таким образом, данная информация мной не скрывалась, следовательно была доступна Вашим подчиненным", - говорится в документе.

Также Савченко подчеркнула, что лично не получала вызов на допрос по делу Рубана.

"Средства массовой информации не являются официальным надежным источником оповещения", - отметила нардеп.

Как сообщал MIGnews.com.ua, народного депутата Украины Надежду Савченко вызвали на допрос по делу главы Центра освобождения пленных Владимира Рубана.