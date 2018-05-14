Савченко объяснила, почему разорвала соглашения с адвокатами

Народный депутат Надежда Савченко заявила, что не может оплатить услуги адвокатов, поэтому и написала отказ от сотрудничества с ними.

Об этом Савченко сказала в понедельник в Шевченковском райсуде Киева, который рассматривает продление ей меры пресечения, сообщает корреспондент Укринформа.

"В отношении адвокатов - я написала в пятницу все эти отказы. Я - не олигарх и за время депутатства им не стала. Я не из богатой семьи, я не могу позволить себе платных адвокатов, поскольку не хочу свою семью вгонять в долги", - заявила депутат.

Савченко также отметила, что могла бы сама себя защищать, но по закону она не может этого делать, поэтому ожидает, что ей предоставят государственного адвоката.

Как сообщалось, 11 мая от Савченко ушли ее оба адвоката - Олег Соловей и Дмитрий Бугай. По словам Соловья, причиной тому стало, в частности, некорректное поведение и позиция сестры Савченко - Веры, которая якобы вмешивается в рабочие отношения защитников и подзащитной. В начале апреля от Савченко ушел адвокат Виктор Чевгуз, отметив, что имеет с подозреваемой разные взгляды на ведение защиты.

Савченко инкриминируют совершение действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, подготовку к террористическому акту, содействие террористической организации и незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

Верховная Рада 22 марта дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Савченко.

23 марта Шевченковский райсуд Киева избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей до 20 мая без права внесения залога.