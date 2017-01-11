Внефракционный нардеп Надежда Савченко опубликовала откорректированные списки пленных украинцев, а также списки людей, которых на обмен запрашивают самопровозглашенные "республики Донбасса". Соответствующие списки она разместила в своем Facebook.

"Скорректированные списки, благодаря совместной работе с вами, за 10 января (2017). То, что успели обработать. Проверяйте", - подписала Савченко опубликованные списки.

Также она отметила, что голубым цветом отмечены освобожденные, красным - погибшие, а оранжевым и желтым - россияне, которых в списках на обмен указали ДНР/ЛНР.

Скореговані списки, завдяки спільній роботі з вами, за 10 січня (2017). Те, що встигли опрацювати. Перевіряйте. Блакитни... Опубліковано Надія Савченко 10 січня 2017 р.

Напомним, ранее Савченко обещала опубликовать еще один список военнопленных.

