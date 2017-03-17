Савченко отказалась отвечать на вопросы СБУ о поездке в Донбасс - Грицак

Народный депутат Надежда Савченко не ответила ни на один вопрос, которые ставили ей следователи Службы безопасности Украины во время допроса по факту ее поездки на оккупированные территории Донбасса. С таким заявлением выступил председатель СБУ Василий Грицак, пишет LIGA.net.

По его словам, во время разговора Савченко отвечала лишь на некоторые вопросы, и то косвенно. Отказываясь говорить о некоторых вещах, нардеп постоянно ссылалась на статью 63 Конституции Украины. В этом документе сказано, что лицо не несет ответственности за отказ давать показания или объяснения в отношении себя, членов семьи или близких.

"Мы пригласили Надежду в СБУ и провели допрос в рамках уголовного производства. На большинство вопросов, задаваемых следователями, она, ссылаясь на статью 63 Конституции, отказалась отвечать", - указал он.

Также парламентарий не подтвердила факты своего участия в стрельбах вместе с представителями незаконных вооруженных формирований, о которых ранее писали в СМИ.

На данный момент сотрудники спецслужбы занимаются проверкой обнародованных фактов призыва украинских военнослужащих к неповиновению правительству Украины.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, Савченко написала открытое письмо президенту Украины Петру Порошенко с призывом посодействовать освобождению украинских политзаключенных в России и заложников на временно неподконтрольных территориях Донбасса.