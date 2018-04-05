Савченко отказалась свидетельствовать полиграфологу

Подозреваемую в подготовке теракта в правительственном квартале депутата Надежду Савченко свозили к судебным экспертам, чтобы при помощи электроники проверить, действительно ли она вместе с соратниками планировала взорвать Верховную Раду, или только играла на камеру СБушников, сообщает корреспондент ТСН.

Сначала Савченко успешно прошла первый этап - несмотря на двухнедельное голодание, ее психологическое и физическое состояние экспертов удовлетворило. Когда настала очередь вопросов, Савченко дала заднюю: отказалась свидетельствовать полиграфологу. Ее адвокат заявил - все из-за того, что до сих пор не получили материалы уголовных производств.

Начать допрос с полиграфом по сути специалисты обещают через несколько дней.

Решением суда 23 марта Савченко арестовали на два месяца без права внесения залога. Инкриминируют Савченко подготовку масштабного теракта с целью переворота в стране. Сейчас она уже почти 2 часа находится в Институте судмедэкспертизы.

Напомним, 22 марта Верховная Рада сняла с Савченко неприкосновенность и позволила привлечь к уголовной ответственности и арестовать.

Савченко обвиняют в подготовке масштабного теракта против руководства страны с целью государственного переворота. Голосовать против Савченко убедило депутатов 30-минутное видео. На нем она вместе со своим сообщником Владимиром Рубаном в деталях планируют террористическую атаку с тысячами жертв в Киеве.

Ранее Шевченковский районный суд Киева избрал для Савченко меру пресечения в виде двух месяцев за решеткой, а нардеп объявил голодовку. А 29 марта Апелляционный суд Киева оставил в силе решение Шевченковского райсуда в отношении содержания под стражей народного депутата Надежды Савченко.