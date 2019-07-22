Савченко отримала на виборах у Раду лише вісім голосів

Правда, незважаючи на поразку, політик не планує оскаржувати результати виборів, повідомляє "Громадське ТБ".

"Вибори були брудні й огидні. Ця територія і так багатостраждальна і чекає від держави підтримки. Коли її не пропонують, люди починають схилятися на підкуп. Тут були і залякування, і підкуп", - стверджує Савченко.

У зазначеному окрузі переміг самовисуванець Олександр Ковальов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Центральна виборча комісія (ЦВК) опублікувала перші результати голосування в багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах до Верховної Ради

Так, за даними обробки 41,7% протоколів, найбільше голосів отримує партія "Слуга народу" - 42,34%.