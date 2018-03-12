Савченко отсутствовала на заседании комитета ПАСЕ, - Арьев

Народный депутат Верховной Рады Надежда Савченко отсутствовала на заседании комитета ПАСЕ 12 марта. Об этом на своей странице в Facebookнаписал глава парламентской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев.

"На Политкоме Савченко сегодня не было. На мониторинговый завтра она не приглашена (этот комитет проходит всегда in camera, и без специального приглашения туда попасть невозможно). По украинским вопросам на мониторинговый приглашены только Ахтем Чийгоз и Александра Романцова для обсуждения темы защиты крымских татар", - отметил он.

Напомним, ранее генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Надежду Савченко вызвали на допрос 13 мартав связи с делом против главы Центра освобождения пленных Владимира Рубана. Позже пресс-секретарь Савченко Татьяна Проторченко заявила, что депутат не получала повесток или приглашений на допрос в СБУ, она находится с рабочим визитом в ПАСЕ

Как сообщалось, Владимир Рубан был задержан 8 марта на линии разграничения во время перевозки крупной партии оружия. Его обвиняют в подготовке терактов в центре Киева, планировании госпереворота и незаконном обращении с оружием. 9 марта киевский суд арестовал Рубана на 60 суток без права внесения залога. Позже нардеп Надежда Савченко заявила, что готова взять Рубана на поруки.