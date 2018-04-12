Савченко перевели из СИЗО в клинику для обследования, - сестра

Народного депутата Надежду Савченко, которую арестовал суд 23 марта сроком на 2 месяца, перевели из СИЗО в клинику для обследования. Об этом в эфире "112 Украина" заявила ее сестра Вера Савченко.

"Мне информацию предоставили в СИЗО, сказав, что ее уже увезли в клинику СИЗО по ее согласию на обследование, я так понимаю. Буду сегодня снова просить свидания, чтобы понять, чем это закончилось", - сказала она.

По словам Веры Савченко, адвокаты не сопровождают ее сестру, поскольку задействованы в других процессах.

Отметим, вчера сотрудники СБУ провели обыск в квартире Савченко.

Напомним, 23 марта суд избрал Надежде Савченко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца без права внесения залога. Во время избрания меры пресечения нардеп объявила голодовку с 24 марта. Позже арест подтвердил апелляционный суд.

Народного депутата Надежду Савченко подозревают в подготовке терактов в Верховной Раде и правительственном квартале Киева. Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что имеет все доказательства того, что Савченко планировала вооруженный государственный переворот, который привел бы к массовым жертвам среди мирного населения. В частности, по данным ГПУ, планировался обстрел Киева из гранатомета. Кроме того, ее подозревают в совместной с задержанным ранее Владимиром Рубаном подготовке покушения на президента Украины Петра Порошенко.