Савченко планировала закидать гранатами сессионный зал и обрушить купол - Луценко

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что внефракционный депутат Надежда Савченко планировала проведение масштабного террористического акта с многочисленными жертвами в здании Парламента. Об этом он рассказал, выступая с трибуны ВР.

"У следствия есть неопровержимые доказательства того, что Надежда Савченко, народный депутат Украины, лично планировала, лично вербовала, лично давала указания о том, как провести террористический акт тут - в этом зале, уничтожив боевыми гранатами две ложи - правительственную и должностную. Кроме того, минометами обрушив купол здания и автоматами добивая тех, кто выжил", - сказал Юрий Луценко, выступая с трибуны ВР.

Также стоит отметить, что Генпрокурор Юрий Луценко намерен внести в Верховную Раду представление на лишение депутатской неприкосновенности внефракционного народного депутата Украины Надежды Савченко.

"Сегодня я, как генеральный прокурор Украины, внесу в Верховную Раду представление о привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Савченко", - сказал Луценко, выступая с трибуны украинского парламента в четверг.

Напомним, сегодня Савченко вернулась в Украину на допрос СБУ по делу Рубана. На брифинге перед тем, как отправится на допрос Савченко заявила, что власть работает на Россию и Порошенко продолжает вести там бизнес. "Война на Донбассе, переросла в коррупцию и об этом знают все в АТО", - пояснила нардеп.

Савченко также рассказала, что дела на Майдане не будут раскрыты, так как этому препятствуют высокопоставленные должностные лица, в том числе в Верховной Раде. "Расстрелы на Майдане и то, что пятый год люди ждут расследования, никогда не будут расследованы", - сказала Савченко журналистам в четверг в Киеве перед допросом в СБУ.

По ее убеждению, начальнику департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергею Горбатюку не дают работать, "вяжут по рукам и ногам".

"Лично я давала ему показания о том, что Луценко с трибуны призывал к тому, чтобы свергнуть власть, и обещал людям, что будет на Майдане оружие", - рассказала она.

По словам депутата, в своих показаниях по майдановским делам она сообщила, что "подъезжал синий микроавтобус, из него выходили люди с оружием, ... эти люди есть в парламенте".

"Я видела, как Парубий заводил снайперов в отель "Украина"... Те люди, которые отдавали приказы, которые совершали преступления и несут ответственность, всегда будут пытаться искать крайних", - считает она.

Еще Савченко обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой освободить заключенных украинцев, а взамен забрать россиян, которые удерживаются в Украине.

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