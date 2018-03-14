Савченко подозревают в подготовке теракта и покушении на Порошенко - СМИ

Внефракционного нардепа Надежду Савченко могут обвинить вместе с задержанным переговорщиком на Донбассе Владимиром Рубаном в подготовке террористического акта и покушении на высших должностных лиц государства, в частности, президента Украины Петра Порошенко.

Об этом со ссылкой на нескольких высокопоставленных собеседников пишет Insider.

Как отмечается, Савченко фигурирует на видео, где обсуждается нападение на парламент и покушение на госчиновника Украины.

По словам источников, план обсуждался во время распития алкоголя в одном из отелей Киева. Савченко пыталась подбить военных на теракт, это и задокументировали при последующих обсуждениях.

Также собеседники спрогнозировали, что представление на лишение Савченко неприкосновенности и разрешение на арест может появиться в Раде уже в четверг, 15 марта.

Напомним, ранее генпрокурор Юрий Луценко пригрозил Савченко снятием неприкосновенности, если она не придет на допрос в СБУ.

Надежду Савченко ждут в СБУ на допрос по делу руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана. Служба безопасности утверждает, что уже присылала повестку нардепу и пришлет еще одну в случае неявки. В свою очередь Савченко в Facebook опубликовала письмо главы СБУ, в котором утверждает, что с 12 марта она находится с рабочей поездкой в Страсбурге, где в Европарламенте продолжаются сессии.

Ранее пресс-секретарь Савченко отмечала, что депутат находится на конференции ПАСЕ, где обсуждает вопрос освобождения украинских заложников в России. Поэтому она не получила повестку СБУ для допроса относительно подготовки теракта Владимиром Рубаном. В то же время вице-президент ПАСЕ и глава украинской делегации Владимир Арьев сообщил, что Савченко не приглашали на ряд мероприятий Парламентской ассамблеи Совета Европы.