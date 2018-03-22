Савченко показала, какие гранаты приносила в Раду

Народный депутат Украины Надежда Савченко подтвердила информацию о том, что приносила на заседание Верховной Рады гранаты.

Об этом она сказала во время заседания Комитета по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады в четверг, 22 марта, пишет "Слово и Дело".

Савченко отметила, что и правда 15 марта приносила в парламент гранаты, но это были не боевые, а фрукты.

"Вы ходите очень близко рядом со смертью. Вас всех пугает, были ли у меня гранаты или не были в сумочке. Были у меня гранаты. Гранаты были. В моей сумке были две пачки бумаги. Ну и, конечно же, гранаты. Всем рекомендую гранаты", - сказала она.

Напомним, Савченко намерена оспорить в суде свое исключение из парламентского комитета по национальной безопасности и обороне.

Отметим также, что она во время брифинга во вторник, 20 марта, рассказала, что коллеги-нардепы предлагали ей отравить парламент газом.