Савченко предлагает временно сдать Крым для мирного освобождения Донбасса

Народный депутат Надежда Савченко заявила, что освободить Донбасс невоенным путем можно, но для этого на некоторое время придется сдать Крым.

Такое мнение депутат высказала в эфире телеканала "112 Украина".

"Относительно того, что это будет сделано мирным путем, относительно того, что Россия не выдержит санкций - то это обязательно будет сдачей Крыма. На какой-то определенный период, как всегда, это отложится в долгий ящик", - сказала Савченко.

Депутат считает, что другого мирного пути возвращения Донбасса пока не видит, и ее коллеги в Верховной Раде должны отказаться от Крыма.

"Как бы не кричали и не рвали на себе вышиванки некоторые народные депутаты, сколько бы они не кричали, что мы не сдадим. Они должны отказаться от Крыма. Он сейчас остается непризнанной оккупированной территорией. Крым - это очередное Приднестровье. И чтобы не сделать Приднестровьем еще и Донбасс - они будут делать это тем, что оставят Крым оккупированным и заберут Донбасс. Другого мирного пути я пока не вижу", - говорит Надежда Савченко.