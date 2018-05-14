Савченко предоставили бесплатного адвоката, суд перенесли на завтра

Шевченковский районный суд Киева перенес на 15 мая рассмотрение ходатайства о продлении меры пресечения народному депутату Надежды Савченко для того, чтобы ее бесплатный адвокат Юлия Ткач смогла ознакомиться с материалам дела. Об этом сообщил следственный судья, передает корреспондент УНН.

В суд пришел новый адвокат Савченко из центра предоставления бесплатной правовой помощи Юлия Ткач. Она попросила время для ознакомления с материалами дела, а также для свидания с подзащитной.

Судья удовлетворил это ходатайство и перенес рассмотрение ходатайства до 10:00 15 мая.

Напомним, 23 марта Шевченковский районный суд Киева избрал народному депутату Надежде Савченко меру пресечения в виде содержания под стражей до 20 мая.

Верховная Рада лишила Савченко депутатской неприкосновенности и предоставила разрешение на ее задержание и арест.

В ВР Савченко задержали, зачитав ей сообщение, в чем ее подозревают: преступления, предусмотренные ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч .2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, а также ч.1 ст.258-3 УКУ.

Генпрокурор Луценко ранее заявил, что есть неопровержимые доказательства того, что Савченко лично планировала провести теракт в парламенте.