Савченко пришла в Раду с вещами для тюрьмы - сестра

Сестра народного депутата Надежды Савченко Вера рассказала, что Надежда была готова к задержанию и шла в Верховную Раду с сумкой вещей для тюрьмы.

Об этом она сказала журналистам у здания СБУ, сообщает Украинская правда.

"Собрала необходимые вещи, которые разрешены - без металла, без шнурков, - и эта сумка лежит у меня в машине... Мы ехали утром в Верховную Раду с вещами", - сказала Вера Савченко.

Она также добавила, что рассчитывает на реакцию украинцев и мирового сообщества, но пока не знает, будет ли собирать митинги в поддержку Савченко.

Она предположила, что меру пресечения могут выбрать уже до конца суток.

"Вполне возможно, что сегодня соберется и суд. Судьи у нас карманные, по звонку вызовут, они сюда придут, молоточком стукнут - и будет мера пресечения", - сказала Савченко.

Ранее Верховная Рада поддержала снятие неприкосновенности с народного депутата Надежды Савченко, а также дала добро на ее арест и задержание.

Впоследствии следователь СБУ задержал народного депутата Надежду Савченко. Она в сопровождении следователей и журналистов пошла в сторону изолятора СБУ в Аскольдовом переулке.

Савченко инкриминируют взаимодействие с главарями боевиков, заговор с Владимиром Рубаном, который уже под арестом, и подготовку теракта в Верховной Раде. Его целью, по версии Генпрокуратуры, было физическое уничтожение руководства государства и захват власти.

Савченко признала, что причастна к вывозу оружия с оккупированных территорий и разговоров об организации терактов. Но назвала это собственной спецоперацией.