Савченко пришла в суд, где рассматривается дело Рубана

Народный депутат Надежда Савченко пришла в Апелляционный суд Киева, который сегодня должен рассмотреть жалобу на арест руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, задержанного возле Майорского с большим количеством оружия, передает корреспондент УНН.

Н.Савченко присутствовала на судебном заседании по избранию меры пресечения Владимиру Рубану и просила суд разрешить ей взять подозреваемого на поруки. Тогда его арестовали на два месяца.

Но от идеи взять на поруки подозреваемого Н.Савченко не отказалась.

Между тем в ВР внесли представление на снятие с Н.Савченко неприкосновенности. Их уже в среду, 21 марта, рассмотрят в профильном комитете, а в случае успешного прохождения - в сессионном зале в четверг, 22 марта.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил о неопровержимых доказательствах того, что Н.Савченко лично планировала провести теракт в парламенте.