Савченко призвала сначала вернуть Донбасс, а только потом Крым

В понедельник, 2 января, народный депутат Украины Надежда Савченко предложила в первую очередь вернуть под украинский контроль Донбасс, а только потом Крым.

Данную точку зрения она выразила в комментарии телеканалу NewsOne.

Ко всему она уточнила, что жители Донбасса могли бы и сами вернуться в Украину, если бы им не мешали политики.

"Я сейчас нахожусь на востоке и вижу людей, которые живут в Донецке и ездят через пропускные пункты. Они со мной нормально общаются, улыбаются и мне, и парням, которые стоят на пропускном пункте. Считаю, что люди могут интегрироваться, но на каких политических условиях это произойдет... Людям было бы проще договориться самим, без грязной политики наверху. На что наши политики будут способны пойти? Например, продать Крым окончательно, хотя там тоже наши люди, которые хотят вернуться назад", - отметила она.

В то же время Савченко ответила на вопрос, готова ли она продать Крым в обмен на Донбасс.

"Я готова интегрировать и Донбасс, и Крым. Просто сначала Донбасс, а потом Крым. Не считаю, что это невозможно. Хотелось бы с Донбассом решить вопрос уже в этом году", - добавил нардеп.

Как сообщал MIGnews.com.uа, понедельник, 2 января, народный депутат Украины Надежда Савченко отправилась в зону АТО, где посетила штабы Нацгвардии и украинских военных в Донецкой области.

Савченко отметила, что военные несут свою службу на высоком уровне и она им за это благодарна.