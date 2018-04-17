Савченко прошла допрос на полиграфе. Адвокат назвал его странным

Внефракционный народный депутат Надежда Савченко, обвиненная в подготовке терактов, прошла процедуру судебно-психологической экспертизы с использованием полиграфа.

"Сегодняшний день экспертизы завершился, но завершилась ли экспертиза вообще нам не сказали. Обещали об этом сообщить в течение 2 дней", - рассказал "Украинской правде" ее адвокат Олег Соловей.

Он добавил, что во время этой экспертизы было несколько странных вещей. "Первое - это то, что планировали допрос на понедельник, но по непонятным причинам перенесли. Второе - сегодня должен был быть допрос в КНИИСЭ (Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз Министерства юстиции), но когда мы туда приехали, то нам сказали, что допрос в СИЗО и Надежда Викторовна около часа была без адвокатов. Третье, что нам неизвестно, допрос завершился, или еще будет", - сказал защитник.

Также он рассказал, что на допросе присутствовали три эксперта КНИИСЭ, он адвокат Савченко и охранник.

"Ставили разные вопросы, некоторые из них повторялись. Надежда чувствовала себя уверенно, жалела, что это не транслируют, чтобы другие эксперты имели возможность проанализировать ее ответы и реакции. Но атмосфера была такая, что во время вопросов нельзя было даже шевелиться", - говорит Соловей.

Он добавил, что Савченко чувствует себя нормально и уверенно.