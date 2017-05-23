Савченко просит Порошенко ветировать отмену ее закона

Внефракционный народный депутат Надежда Савченко обратилась к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой ветировать отмену "закона Савченко", которая была принята народными депутатами в сессионном зале 18 мая. Об этом парламентарий написала на своей странице в Facebook, а также прикрепила копии своего депутатского обращения к главе государства.

В своей просьбе Савченко ссылается на статью 22 Конституции Украины, которая нарушается, если в стране отменят ее закон об учете срока в пребывания изоляторе.

По ее словам, в случае применения президентом права вето относительно принятого Верховной Радой законопроекта конституционные права украинцев нарушены не будут.

"Голосование в Верховной Раде Украины 18 мая 2017 за фактическое прекращение действия формулы зачисления судом одного дня пребывания в следственном изоляторе за два дня лишения свободы, которая была введена законом Украины, где я была одним из авторов, напрямую нарушает действие статьи 22 Конституции Украины. А именно: "При принятии новых законов или внесении изменений в действующие законы не допускается сужение содержания и объема существующих прав и свобод"", - указала нардеп.

Также с просьбой о поддержке ее закона Савченко обратилась и к уполномоченному по правам человека.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, Савченко не считает проблемой отмену ее закона.