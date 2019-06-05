Савченко провела партийный съезд и идет на выборы в Раду

Народный депутат Надежда Савченко заявила, что ее партия "Общественно- политическая платформа Надежды Савченко" будет принимать участие во внеочередных выборах в Верховную Раду.

Об этом она заявила на XII съезде своей партии, который проходил на площади Конституции под зданием парламента, передает Украинская правда.

"21 июля мы заходим в Верховную Раду, мы становимся народными депутатами. Все, кто здесь присутствуют, идут по спискам этой партии и идут побеждать", - сказала Савченко.

Она добавила, что главой избирательного штаба партии будет ее сестра Вера Савченко, а спикером останется Татьяна Проторченко.

"Наша главная цель, которую мы будем реализовывать в Верховной Раде - изменение политической системы", - сказала Савченко.

На съезде присутствовали несколько десятков делегатов, за все решения они голосовали единогласно.