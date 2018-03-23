Савченко рассказала о первой ночи в изоляторе

Сегодня, 23 марта, Шевченковский суд Киева избирает меру пресечения Надежде Савченко. Ее подозревают в подготовке государственного переворота и терактов.
Народный депутат рассказала, что СИЗО в Украине не отличается от российского, а в некоторых моментах даже хуже.
На вопрос журналистов, как прошла ночь в СИЗО Савченко сказала:
"Как и в российском - ничем не отличается".
По ее словам, в СИЗО везде установлены камеры.
"В СИЗО у меня нет ни одной зоны в камере, где не унижалось бы человеческое достоинство. Я не могу раздеться, чтобы меня не снимали видеокамеры, не могу сходить в туалет, чтобы не снимали видеокамеры. В принципе это в некоторых моментах даже хуже чем в СИЗО врага", - сказала народный депутат.