Савченко рассказала о первой ночи в изоляторе

Сегодня, 23 марта, Шевченковский суд Киева избирает меру пресечения Надежде Савченко. Ее подозревают в подготовке государственного переворота и терактов.

Народный депутат рассказала, что СИЗО в Украине не отличается от российского, а в некоторых моментах даже хуже.

На вопрос журналистов, как прошла ночь в СИЗО Савченко сказала:

"Как и в российском - ничем не отличается".

По ее словам, в СИЗО везде установлены камеры.

"В СИЗО у меня нет ни одной зоны в камере, где не унижалось бы человеческое достоинство. Я не могу раздеться, чтобы меня не снимали видеокамеры, не могу сходить в туалет, чтобы не снимали видеокамеры. В принципе это в некоторых моментах даже хуже чем в СИЗО врага", - сказала народный депутат.