Савченко рассказала о секс-домогательствах начштаба военной части, где она служила

Внефракционный нардеп Надежда Савченко рассказала, как в ВСУ к ней сексуально домогался начштаба военной части, где она служила.
Об этом она завила на заседания регламентного комитета Рады, который решает вопрос о снятии с нее неприкосновенности.
"Сейчас он является героем Украины", - отметила она.
Знакомый прапорщик посоветовал ей выход: "Надя, напиши на себя маляву, что ты агент СБУ".
Она отправила ее от имени анонима в свою часть, и "харрасмент", по словам нардепа, тогда прекратился.
Сегодня, 22 марта, регламентный комитет Рады рассматривает претензии к Надежде Савченко, которую подозревают в планировании терактов и покушении на первых лиц государства.