Савченко рассказала о секс-домогательствах начштаба военной части, где она служила

Внефракционный нардеп Надежда Савченко рассказала, как в ВСУ к ней сексуально домогался начштаба военной части, где она служила.

Об этом она завила на заседания регламентного комитета Рады, который решает вопрос о снятии с нее неприкосновенности.

"Сейчас он является героем Украины", - отметила она.

Знакомый прапорщик посоветовал ей выход: "Надя, напиши на себя маляву, что ты агент СБУ".

Она отправила ее от имени анонима в свою часть, и "харрасмент", по словам нардепа, тогда прекратился.

Сегодня, 22 марта, регламентный комитет Рады рассматривает претензии к Надежде Савченко, которую подозревают в планировании терактов и покушении на первых лиц государства.