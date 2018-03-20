Савченко рассказала об "объекте А" - информаторах по "крышеванию" СБУ "кровавой торговли на войне"

Внефракционный народный депутат Надежда Савченко рассказала об "объекте А", через которого узнавала о "коррупционных схемах, которые крышуются СБУ".

Как передает корреспондент УНИАН, на брифинге в Верховной Раде она сказала: "Через объект А я узнавала обо всех козьих тропах, о все коррупционных схемах, которые крышуются СБУ, в том числе о том, сколько что стоит, о том, сколько стоит перевезти какой-то товар, начиная от сигарет, с запада на восток, о том, во сколько обходятся элементарные перевозки помощи, гуманитарного груза нашим пленным".

Как заявила Савченко, через "объект А", а это "не один человек", она узнавала также, "куда какие откаты идут, кто их забирает, как дальше переправляются деньги, кто на этом зарабатывает".

"Мне стала очень понятной четкая картина войны и кровавой торговли на войне, которую проводят высшие эшелоны нашей власти", - подчеркнула она.