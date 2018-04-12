Савченко разорвала контракт с адвокатом из-за разных взглядов на линию защиты

Народный депутат Украины Надежда Савченко, которая находится под арестом в следственном изоляторе СБУ, заявила, что сама отказалась от услуг адвоката Виктора Чевгуза из-за разных взглядов на линию защиты, и все его заявления просит считать личным мнением.

"Моими адвокатами остаются Олег Соловей и Дмитрий Бугай. Только они уполномочены делать заявления от моего имени о моей защиты, а также моя сестра Савченко Вера и мой помощник народного депутата Украины и заместитель председателя политической партии "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко" Проторченко Татьяна", - заявила депутат.

Также в четверг утром Савченко сообщила, что состояние ее здоровья ухудшается "в пределах нормы".

"Мое состояние на сегодняшний день, 11.04.2018: здоровье от голодовки ухудшается в пределах нормы, но не критично. Я продолжаю голодовку до того дня, пока не буду на свободе и не смогу полноценно защищаться в судах... пока не смогу полноценно осуществлять свою деятельность как народного депутата Украины и политическую деятельность", - говорится в сообщении Савченко опубликованном 12 апреля.

Напомним, что 22 марта Верховная Рада лишила Надежду Савченко депутатской неприкосновенности, а также одобрила ее задержание и арест.

Генпрокурор Юрий Луценко вручил Савченко уведомление о подозрении, затем ее задержали. Депутата подозревают в подготовке теракта, государственного переворота и свержения власти. По словам Луценко, следствие располагает также фактами участия представителей Российской Федерации в содействии Савченко и главы "Офицерского корпуса" Владимиру Рубану в подготовке ими переворота.

23 марта суд избрал Савченко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 59 дней без возможности внесения залога.