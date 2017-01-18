Савченко считает незаконным ее исключение из оборонного комитета ВР

Депутат Верховной Рады Надежда Савченко назвала незаконным постановление комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности и обороны об ее исключении, принятое на заседании сегодня, 18 января. Об этом Надежда Савченко сказала журналистам после окончания заседания, передает корреспондент РБК-Украина.

"Регламентный комитет постановил, что такое решение (рекомендовать ВРУ исключить Савченко из оборонного комитета - ред.) - незаконно", - сказала нардеп.

Она добавила, что соответствующим постановлением можно рекомендовать исключить членов, комитета, которые занимают в нем должности, рядовых же депутатов нельзя отстранить от работы в комитете.

Напомним, сегодня, 18 января, комитет по нацбезопасности поддержал исключение Савченко.