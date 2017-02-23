Савченко собирает подписи для снятия депутатской неприкосновенности

Внефракционный депутат Надежда Савченко планирует собрать подписи 150 парламентариев для вынесения на голосование в сессионный зал Верховной Рады вопроса о снятии неприкосновенности из всех народных избранников. Об этом политик заявила в эфире телеканала NewsOne.

Савченко рассказала, что составит список, в который войдут все депутаты, и будет отмечать, кто из них подписал ее обращение, а кто нет.

Она пообещала, что найдет всех народных депутатов, даже тех, кто не ходит в парламент, для подписания документа.

"Я напишу список из всех депутатов, которые есть в Верховной Раде, и напротив каждого, кто отказался, буду писать - "отказался". А потом буду обнародовать как списки Савченко", - сказала нардеп.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, Савченко заявила, что все честные и белее менее порядочные народные депутаты должны написать заявления на отказ от депутатской неприкосновенности.