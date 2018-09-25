Савченко сообщила, что ей необходима срочная операция

Народный депутат Надежда Савченко на заседании суда во вторник, 25 сентября, заявила, что ей необходима операция.

Об этом пишет Корреспондент.

В Шевченковском районном суде Киева, где рассматривается ходатайство о сроках рассмотрения дела. Прокуратура просит суд дать Надежде Савченко, Владимиру Рубану и их адвокатам на ознакомление с делом 25 дней.

"Я следователю говорила, что до 30 октября мы, в принципе, успеем ознакомиться с материалами, но я это говорила до того, как узнала, что мне нужна операция. Но сейчас мне нужна операция", - сказала Савченко.

О какой операции идет речь, Савченко не уточнила.

Однако, она сказала, что намерена требовать предоставления ей необходимой медицинской помощи.

Ранее главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что организаторы по делу "Савченко-Рубана" уже установлены и в октябре обвинительный акт будет передан в суд.