Савченко: Списки я получила после переговоров в Минске

Народный депутат Надежда Савченко получила списки заложников, находящихся в плену у боевиков, и лиц, на выдаче которых настаивают лидеры самопровозглашенных "ЛДНР" после переговоров в Минске. Об этом Надежда Савченко заявила в эфире телеканала "112 Украина".

"Списки людей, которых запрашивает донецкая и луганская оккупированные территории, мне были переданы после Минска, через Рубана. Подтвержденный список людей, которых запрашивает украинская сторона, мне был предоставлен также после Минска. Списки российской стороны - это так называемая тюремная почта. И дальше все это сбор информации от родственников в ручном режиме", - прокомментировала Надежда Савченко.

"За эту ночь я уже обновила списки, там есть дополнения. Я сейчас собираю информацию от людей, чтобы максимально откорректировать списки. Красным отмечены фамилии тех, чьи тела были переданы родителям для похорон, но несмотря на это, они не признавали смерть своих родственников. Если человек еще верит, то вдруг удастся найти родных. Просто не надо прекращать поиски. И я продолжаю поиск, продолжаю сбор информации", - заявила Надежда Савченко.

Ранее народный депутат Надежда Савченко опубликовала откорректированные списки украинцев, незаконно удерживаемых боевиками на Донбассе, а также лиц, выдачи которых требуют в террористических "ЛНР" и "ДНР". Так, в списке лиц, которых требует выдать "ДНР", содержится 525 фамилий. Боевики "ЛНР" требуют от украинской стороны освобождения 378 человек. Также Савченко опубликовала список из 137 украинцев, которые незаконно удерживаются на оккупированной части Донбасса.

Напомним, 10 января Надежда Савченко на своей странице в Facebook, как ранее и анонсировала, опубликовала списки украинцев, которые находятся в плену либо считаются пропавшими без вести на оккупированной территории Донбасса и в РФ, а также фамилии лиц, которых требуют выдать боевики "ДНР" и "ЛНР". По мнению экс-министра обороны Анатолия Гриценко, публикация списка пленных даст родственникам погибших ложную надежду, так как некоторые люди из этого списка погибли. Как заявил координатор центра по обмену и освобождению заложников "Патриот" Олег Котенко, опубликованные списки некорректны.