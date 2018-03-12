Савченко уехала из страны, получив повестку на допрос по делу Рубана

Народного депутата Надежду Савченко вызвали на допрос 13 марта по делу против главы "Центра освобождения пленных" Владимира Рубана, сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

"СБУ направила нардепу Савченко вызов на допрос на завтра. Сегодня в 4:00 утра она отбыла с территории страны для участия в международной конференции, в которой предполагается участие отдельных нардепов", - сказал Луценко.

"Хотел бы обратиться к нардепу Савченко: если она и вправду такая мужественная и честная, как говорит об этом, завтра она должна быть в СБУ", - добавил генпрокурор.

Напомним, Рубан был задержан 8 марта с большим арсеналом оружия в пункте пропуска при выезде из "ДНР". Его подозревают в подготовке покушения на руководство страны. Савченко хотела взять Рубана на поруки, но суд постановил арестовать его на два месяца - до 6 мая без определения залога.

Год назад Савченко и Рубан ездили в исправительную колонию в оккупированной Макеевке, где содержатся украинские военнопленные.