Савченко утверждает, что никто ее не финансирует

Народный депутат Надежда Савченко утверждает, что созданная ею общественная платформа РУНА "никем не финансируется".

Такое заявление она сделала 27 декабря на пресс-конференции во Львове.

"Звучит очень много насмешек относительно того, что означают сами слова РУНА, или что это будет за платформа, или что за люди сидят рядом с Савченко. Такие же люди, как я, такие же люди, как и вы, которые сейчас нас смотрят и слушают", - заявила народный депутат.

"Чтобы не было насмешек, откуда деньги, потому что каждый политический проект должен финансироваться и кто финансирует Савченко? Никто меня не финансирует", - подчеркнула она.

По словам Савченко, "есть люди, которые спрашивают, как мы можем помочь?"

"Поэтому у нас есть два открытых фонда, один зарегистрирован на меня, который открыла еще моя сестра, когда я находилась в тюрьме. Второй фонд - открытый на общественную организацию... Если вы хотите присоединиться или идеей, или финансами, или какой-то другой помощью, мы всегда открыты", - заявила Савченко.

Отметим, что заявление о финансировании Савченко не прошло незамеченным у пользователей соцсетей.

Как сообщалось, Надежда Савченко назвала свой проект РУНА "движением украинского народа, активных, мыслящих украинцев". Нардеп также представила своих соратников. Ими стали Назар Мухачев, сотник 26-й сотни Самообороны Майдана, атаман ОО "Украинское Казацкое Войско" (Киев); Теодор Дякив, представитель экспертной группы "Народный суверенитет" (Львов).