Савченко в новом году ездила в зону АТО

Нардеп Надежда Савченко посетила штабы украинских военных в зоне АТО в Донецкой области. Об этом она сообщила в понедельник, 2 января, на своей странице в Facebook.Как отметила сама Савченко в сообщении, она побывала в Мариуполе, где посетила мариупольский аэропорт.

"Посетила штабы Национальной гвардии и Вооруженных сил Украины в зоне антитеррористической операции. Службу несут на высоком уровне. Спасибо ребята за защиту Украины", - написала Савченко.

Напомним, 11 декабря стало известно, что Надежда Савченко побывала в Минске, где встретилась с главарями террористических организаций ДНР и ЛНР. Факт встречи подтвердил лидер ЛНР Игорь Плотницкий. Позже Савченко также подтвердила, что общалась в Минске с лидерами террористических ДНР и ЛНР.

Ранее глава СБУ Василий Грицак заявил, что отрицательно относится к встрече Надежды Савченко с главарями боевиков в Минске, но не может запретить нардепу встречаться с кем-либо.

Стоит также напомнить, что ранее Савченко сделала заявку на следующую встречу с Захарченко и Плотницким. Савченко хочет провести переговоры с главарями террористических ДНР и ЛНР в Киеве.

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