Савченко в Раде подтвердила, что у нее есть наградное оружие

Народный депутат Надежда Савченко вновь появилась в Раде и сообщила, что у нее есть наградное оружие, передает корреспондент LIGA.net.

В комментарии LIGA.net она сказала, что, действительно, у нее есть оружие, подаренное после освобождения из Москвы, но отказалась уточнять, есть ли это оружие у нее при себе.

На просьбу показать содержимое сумки Савченко заявила, что это противозаконно досматривать ее вещи и отказалась показать сумку

Глава комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Сергей Пашинский сообщил в кулуарах, что у Савченко при себе было две гранаты. Она в свою очередь отметила, что такие обвинения ей напоминают фантастическую литературу.

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Савченко уточнила, что из зала ее никто не выводил, а она с несколькими депутатами якобы сама вышла подискутировать. Сейчас нардеп находится в здании парламента.

Накануне сообщалось, что несколько депутатов после короткого общения выпроводили Савченко из зала Верховной Рады.