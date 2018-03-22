Савченко в сопровождении следователей пришла в управление СБУ

Народный депутат Надежда Савченко была задержана следовтелем СБУ прямо в помещении Верховной Рады.

Следователь зачитал Савченко подозрение и сообщил, что ее задержали.

"На основании постановления Верховной Рады Украины от 22 марта 2018 года о снятии депутатской неприкосновенности, предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание, а также избрание меры пресечения в порядке статьи 208 УПК Украины, задерживаю вас по подозрению в совершении преступлений...", - отметил следователь и зачитал ряд статей Уголовного кодекса.

Он предложил Савченко пройти в управление Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области для составления протокола задержания.

Сейчас Савченко в сопровождении следователей и журналистов идет пешком в сторону изолятора СБУ в Аскольдовом переулке.

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После решений парламента о лишении ее неприкосновенности и предоставления согласия на ее задержание и арест вышла из Верховной Рады к участникам акции в ее поддержку, сестре и матери.

Среди ожидавших Н.Савченко на площади Конституции у здания парламента были ее сестра Вера, с которой нардеп обнялась и передала ей Звезду Героя Украины, а также их мать.

С журналистами Н.Савченко общаться не пожелала, отвечая лишь на вопросы и реплики ее сторонников и родственников.

Во время общения с родственницами парламентарий предположила, что вскоре ее могут задержать и впоследствии арестовать. "День рождения (мамы - прим. ред) отпразднуете без меня", - сказала она своим близким.

После непродолжительного общения с родными и сторонниками Н.Савченко вернулась в здание Верховной Рады. Рада дала согласие на арест Савченко

Представители правоохранительных органов в здании Верховной Рады Украины сообщили о подозрении нефракционному народному депутату Украины Надежде Савченко.это происходило в присутствии журналистов после того, как Н.Савченко вернулась в Верховную Раду, пообщавшись со своими родственниками и сторонниками возле здания парламента.

Сейчас Савченко пешком ведут в управление Службы безопасности в Киевской области для составления соответствующего протокола. Ей объявили подозрение в организации терактов в Киеве.

Народный депутат Надежда Савченко и переговорщик Владимир Рубан могут быть привлечены к "высшей мере наказания" за свои действия, заявил генпрокурор Юрий Луценко. Такое заявление глава ГПУ сделал во время своего выступления в Верховной Раде.

"По закону, за звонок о лживом заминировании дают до 5 лет. Что надо дать тем, кто якобы "проверял бдительность" СБУ? Проверили - бдительность на месте. За это предусмотрена высшая мера наказания. Совокупность статей позволяет просить мне не только привлечения (к ответственности - прим. ред.), но и ареста", - подчеркнул он.

По материалам Слово і Діло, ЛигаБизнесИнформ,Телеграф.com.ua